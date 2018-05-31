Арум: для Ломаченко максимум — это первый полусредний вес

Промоутер чемпиона мира по версии WBA Super в лёгком весе Василия Ломаченко Боб Арум выразил надежду, что его подопечный не будет переходить в полусредний вес.

"Максимум, на который мы можем рассчитывать в случае Василия, так это первый полусредний вес. Ломаченко слишком мал для полусреднего веса, ему не стоит пытаться перейти в дивизион 147 фунтов — максимум, где можно себя попробовать, так это 140 фунтов", — сказал Арум в своём интервью для подкаста BoxNation.

Напомним, сейчас Ломаченко восстанавливается от перенесённой на плече операции.