Ещё
Арум: для Ломаченко максимум — это первый полусредний вес
Далее:
Читайте также:
Ещё
Абрамович начал наказывать Британию
Абрамович начал наказывать Британию

Арум: для Ломаченко максимум — это первый полусредний вес 

Чемпионат.com 3 часа назад
Промоутер чемпиона мира по версии WBA Super в лёгком весе Василия Ломаченко Боб Арум выразил надежду, что его подопечный не будет переходить в полусредний вес.
"Максимум, на который мы можем рассчитывать в случае Василия, так это первый полусредний вес. Ломаченко слишком мал для полусреднего веса, ему не стоит пытаться перейти в дивизион 147 фунтов — максимум, где можно себя попробовать, так это 140 фунтов", — сказал Арум в своём интервью для подкаста BoxNation.
Напомним, сейчас Ломаченко восстанавливается от перенесённой на плече операции.
Чемпионат.com: последние новости
Ломаченко предстоит операция на правом плече Уайлдер не исключил перехода в первый тяжёлый вес Санчес: сказали, что бой Гассиева и Усика должен состояться 21 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зидана может сменить россиянин17
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян36
Абрамович наказал Британию8
Лондон озвучил требования Абрамовичу100
Четыре тренера «Спартака» покинули клуб
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
06:01
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Футбол
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение