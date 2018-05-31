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В Москве состоялся турнир по кикбоксингу «ЖАРА Fight Show»
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В Москве состоялся турнир по кикбоксингу «ЖАРА Fight Show»
News.ru
2 часа назад
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News.ru
Азербайджанский спортсмен Забит Самедов завоевал на нём титул чемпиона Европы по версии King of Kings, победив француза Фредди Кемайо.
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