Дионтэй Уайлдер задумал спускаться в вес Усика и Гассиева

Двухметровый американский супертяжеловес, чемпион мира по версии WBC Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) хочет установить абсолютную власть не в одной, а сразу в двух весовых категориях. Как такое вообще возможно, учитывая, что выше подниматься Дионтэю уже некуда? Путь один — спускаться в тяжёлый дивизион (до 90,7 кг). Именно это Уайлдер, по его словам, и собирается сделать, как только соберёт все титулы в нынешней категории.

«Знаете, о чём я думаю? Вот объединю титулы в супертяжёлом весе, спущусь в крузервейт и захвачу его, — объявил Дионтэй в интервью FightHype. — Ещё никогда в истории чемпион мира в супертяжёолом дивизионе не спускался в весе, чтобы повеселиться там. Уже очень скоро у меня будут ВСЕ пояса супертяжёлого веса, все до последнего».

Напомним, что остальные престижные титулы (WBA/IBF/WBO) в супертяжёлом весе принадлежат британцу Энтони Джошуа , с которым Уайлдер и Ко отчаянно ведут переговоры об унификации.

Что до крузервейта, то на данный момент там властвуют украинец Александр Усик (титулы WBC и WBO) и россиянин Мурат Гассиев (IBF и WBA). При благоприятном стечении обстоятельств уже этим летом они определят сильнейшего в очном поединке.

Для справки: самый маленький вес Уайлдера после перехода в профессионалы — 94 кг. Такие цифры он показал на взвешивании в ноябре 2008 года перед дебютным поединком в профи, когда ныне 32-летнему Дионтэю было 23 года отроду.

Читайте также: Промоутер Джошуа: Если откажется Уайлдер, тогда его заменит Поветкин

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.