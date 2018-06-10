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Кроуфорд стал чемпионом мира
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Американский боксер Кроуфорд стал чемпионом мира в третьей весовой категории 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: www.gazeta.ru
Американский боксер Теренс Кроуфорд победил австралийца Джеффа Хорна и стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. Об этом сообщает ТАСС.
Американец нокаутировал соперника в девятом раунде 12-раундового поединка, который прошел в Лас-Вегасе.
Кроуфорд завоевывал пояс WBO в весе до 61,23 кг. и в категории до 63,5 кг. Таким образом, американец стал чемпионом мира в третьей весовой категории.
Ранее бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри нокаутировал албанца Сефера Сефери в первом поединке после 2,5-летнего перерыва.
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