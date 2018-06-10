Американский боксер Кроуфорд стал чемпионом мира в третьей весовой категории

Американский боксер Теренс Кроуфорд победил австралийца Джеффа Хорна и стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. Об этом сообщает ТАСС.

Американец нокаутировал соперника в девятом раунде 12-раундового поединка, который прошел в Лас-Вегасе.

Кроуфорд завоевывал пояс WBO в весе до 61,23 кг. и в категории до 63,5 кг. Таким образом, американец стал чемпионом мира в третьей весовой категории.