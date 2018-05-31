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Шоу супертяжей в Калифорнии: Вашингтон, Киладзе и Кауффман узнали соперников
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Шоу супертяжей в Калифорнии: Вашингтон, Киладзе и Кауффман узнали соперников 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Американский супертяжеловес (свыше 90,7 кг) Трэвис Кауффман (31-2, 23 КО), у которого сорвался противник на следующий бой, 10 июня на ринге Pioneer Event Center в Ланкастере, штат Калифорния, подерётся с местным джорнименом Скоттом Александером (14-4-4, 8 КО). Об этом говорится в пресс-релизе Premier Boxing Champions.
Напомним, ранее было объявлено о поединке Трэвиса с крепко возрастным экс-чемпионом Антонио Тарвером, но почему последний не выйдет на ринг, объяснений не было.
Также в андеркарде выступит экс-претендента Джеральд Вашингтон (18-2-1, 12 КО): в противниках супертяжеловеса из США на 10-раундовый бой значится некий Джон Уэсли «Cherokee Warrior» Ноуфайер (20-1, 16 КО).
В этом же шоу отбоксирует и грузинско-украинский супертяжеловес Яго Киладзе (26-2, 18 КО). В 10-раундовом бою ему придётся сразиться с экс-претендент Усика из США Майкл Хантер (13-1, 8 КО).
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