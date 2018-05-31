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Джесси Варгас хочет Хана, но сначала проведёт реванш с Эдриеном Броунером
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Джесси Варгас хочет Хана, но сначала проведёт реванш с Эдриеном Броунером 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира в суперлёгком и полусреднем весах Джесси Варгас (28-2-1, 10 КО) хочет поединок с Амиром Ханом (32-4, 20 KO), однако сетует, что у того, несмотря на пару случаев упоминания имени американца в качестве возможного соперника, так и не вышли на связь. Однако, утешает Джесси своих фанатов, есть вариант не хуже: реванш с другим экс-чемпионом — скандалистом Эдриеном Броунером (33-3-1, 24 КО).
Около месяца назад, напомним, Варгас и Броунер разошлись ничьей: 115-113 Эдриену и дважды 114-114.
«Мы открыты для любых боёв, но сейчас, кажется, прежде всего состоится реванш. Со времени нашей первой встречи шли нормальные переговоры, так что мы надеемся очень скоро всё финализировать и объявить об ответном бое», — рассказал Sky Sports Джесси.
Американец добавил, что после того поединка «потерял всякое уважение к Броунеру» и хочет «поквитаться».
Потрачено — репортаж vRINGe о бое Варгас–Броунер
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