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Россияне одержалим четыре победы на турнире в Санкт-Петербурге
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Россияне одержалим четыре победы на турнире в Санкт-Петербурге 

SPORT24.ru 1 час назад
Российский боксер Батор Сагалуев победил Хасанбоя Дусматова из Узбекистана в финале Кубка губернатора в Санкт-Петербурге. Турнир завершился 31 мая. Сагалуев победил Дусматова в финале в категории 49 кг.
В категории 60 кг россиянин Альберт Батыргазиев победил Шункора Абдурасулова из Узбекистана. В категории 64 кг представитель Армении Оганнес Бачков победил россиянина Павла Федорова. В категории 69 кг россиянин Виталий Дунайцев победил своего соотечественника Темирлана Хангишиева.
В категории 75 кг Исраил Мадримов из Узбекистана победил россиянина Глеба Бакши. В категории 81 кг узбек Бектемир Меликузиев победил россиянина Георгия Кушиташвили. В категории 91 кг россиянин Муслим Гаджимагомедов победил Нарека Манасяна (Армения). В категории свыше 91 кг боксер из Узбекистана Баходир Жалолов взял верх над россиянином Владиславом Муравиным.
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