Россия выиграла общий зачёт «Кубка Губернатора Санкт-Петербурга»

В четверг, 31 мая, на арене Зимнего стадиона состоялись финалы престижного международного турнира по боксу — «Кубка Губернатора Санкт-Петербурга». Сборная России завоевала четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. В неофициальном общекомандном зачёте российская сборная заняла первое место.

В весовой категории до 49 кг россиянин Батор Сагалуев победил Олимпийского чемпиона, представителя Узбекистана Хасанбоя Дусматова. В весе до 60 кг российский боксёр Альберт Батыргазиев одержал победу раздельным решением судей над Шункором Абдурасуловым из Узбекистана. В дивизионе до 64 кг золото взял представитель Армении Оганес Бачков, победивший россиянина Павла Фёдорова

В весе до 69 кг финал был полностью российским. Виталий Дунайцев завоевал золото, одолев Тамерлана Хангешиева. В среднем весе (до 75 кг) россиянам досталось серебро. Глеб Бакши уступил боксёру из Узбекистана Исраилу Мадримову.