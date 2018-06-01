Россия выиграла общий зачёт «Кубка Губернатора Санкт-Петербурга» 

В четверг, 31 мая, на арене Зимнего стадиона состоялись финалы престижного международного турнира по боксу — «Кубка Губернатора Санкт-Петербурга». Сборная России завоевала четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. В неофициальном общекомандном зачёте российская сборная заняла первое место.
В весовой категории до 49 кг россиянин Батор Сагалуев победил Олимпийского чемпиона, представителя Узбекистана Хасанбоя Дусматова. В весе до 60 кг российский боксёр Альберт Батыргазиев одержал победу раздельным решением судей над Шункором Абдурасуловым из Узбекистана. В дивизионе до 64 кг золото взял представитель Армении Оганес Бачков, победивший россиянина Павла Фёдорова.
В весе до 69 кг финал был полностью российским. Виталий Дунайцев завоевал золото, одолев Тамерлана Хангешиева. В среднем весе (до 75 кг) россиянам досталось серебро. Глеб Бакши уступил боксёру из Узбекистана Исраилу Мадримову.
В дивизионе до 81 кг россиянин Георгий Кушиташвили уступил в напряжённом поединке серебряному призёру Олимпийских игр Бектемиру Меликузиеву из Узбекистана раздельным решением судей. В первом тяжёлом весе (до 91 кг) россиянин Муслим Гаджимагомедов одержал уверенную победу над Нареком Манасяном из Армении единогласным решением судей. А в финале супертяжёлого веса угол россиянина Владислава Муравина после двух нокдаунов отказался от продолжения боя, победу одержал Баходир Джалолов из Узбекистана.