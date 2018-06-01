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Мануэль Чарр бросил вызов Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа
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Мануэль Чарр бросил вызов Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
«Обычный» чемпион WBA в хэвивейте сириец Мануэль Чарр (31-4, 17 КО) решил напомнить о себе, бросив вызов британцам, экс-чемпиону Тайсону Фьюри (25-0, 18 КО) и действующему обладателю титулов WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).
«У меня послание для Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, — заявил Чарр. — Пришло моё время. Пацаны, уже совсем скоро отправлюсь в Британию за вами. Надеюсь, встретимся в ринге. Обещаю, это будет адски крутое шоу. Скоро Мануэль Чарр, обладатель титула WBA, вернётся в дело. Энтони, я иду за тобой. Уже совсем скоро».
Напомним, в конце 2017-го года у WBA возникла острая необходимость при наличии «суперчемпиона» Джошуа разыграть вакантный титул «обычного» чемпиона — в ноябре в Германии почти местный Чарр одолел решением судей белорусского ветерана-здоровяка Александра Устинова (34-2, 25 КО).
Ожидается, что в сентябре в Кёльне (Германия) Чарр проведёт обязательную защиту титула в бою с ещё одним ветераном, 45-летним пуэрториканцем Фресом Окендо (37-8, 24 КО), который не выходил в ринг с июля 2014-го года — тогда в Грозном (Россия) стараниями судей всё тот же вакантный титул «обычного» чемпиона WBA достался Руслану Чагаеву (34-3-1, 21 КО) из Узбекистана.
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