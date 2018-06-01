Экс-чемпиону Джозефу Паркеру подобрали оппонента — СМИ

18 августа в Ocean Resort Casino (Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США) бывший чемпион WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер (24-1, 18 КО) из Новой Зеландии может встретиться с американским экс-претендентом Брайантом Дженнингсом (23-2, 13 КО).

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на Карла Морретти, вице-президента промоутерской компании Top Rank Promotions — компания сотрудничает как с Дженнингсом, так и с Паркером.

«Работаем над этим. Очень хотим сделать бой между Дженнингсом и Паркером, но, конечно же, есть много нюансов. Поэтому не могу дать никаких гарантий, что бой в конце концов состоится», — цитирует источник Морретти.

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В марте в Кардиффе (Великобритания) Паркер потерял титул в объединительном поединке против местного чемпиона WBA Super/IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) — бой прошёл все отведенные 12 раундов и завершился победой британца единогласным судейским решением.

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Дженнингс в апреле 2014-го года пытался отобрать титулы WBA Super, IBF, WBO у Владимира Кличко (64-5, 53 КО) из Украины, но также проиграл единогласным судейским решением.

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Под знамёнами Top Rank Дженнингс провёл всего четыре поединка, в каждом из которых побеждал. В последний раз в апреле был перебоксирован соотечественник-середняк Джоуи Давейко (19-5-4, 11 КО).

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