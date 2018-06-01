Обновился рейтинг WBA: Ломаченко — чемпион, нет Абдукахорова и Градовича

В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации (WBА). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.

Средний вес (до 76,2 кг)

Магомед Мадиев (Россия) поднялся с 13-й позиции на 10-ю Полусредний вес (до 66,7 кг)

— Кудратилло Абдукахоров (Узбекистан), занимавший 8-ю позицию, покинул топ-15 Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

— Иса Чаниев (Россия) вошёл в топ-15 и занял 8-ю позицию

Лёгкий вес (до 61,2 кг)

Роман Андреев (Россия) опустился с 6-й позиции на 7-ю Второй полулёгкий вес (до 59 кг)

— Акжол Сулайманбек уулу (Киргизия) поднялся с 14-й позиции на 13-ю Второй легчайший вес (до 55,3 кг)

Михаил Алоян (Россия) поднялся с 6-й позиции на 5-ю ВСЕ РЕЙТИНГИ

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