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Обновился рейтинг WBA: Ломаченко — чемпион, нет Абдукахорова и Градовича
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Обновился рейтинг WBA: Ломаченко — чемпион, нет Абдукахорова и Градовича 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации (WBА). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Средний вес (до 76,2 кг)
Магомед Мадиев (Россия) поднялся с 13-й позиции на 10-ю  Полусредний вес (до 66,7 кг)
— Кудратилло Абдукахоров (Узбекистан), занимавший 8-ю позицию, покинул топ-15  Первый полусредний вес (до 63,5 кг)
— Иса Чаниев (Россия) вошёл в топ-15 и занял 8-ю позицию
Лёгкий вес (до 61,2 кг)
Василий Ломаченко (Украина) завоевал титул чемпиона мира
Роман Андреев (Россия) опустился с 6-й позиции на 7-ю  Второй полулёгкий вес (до 59 кг)
— Акжол Сулайманбек уулу (Киргизия) поднялся с 14-й позиции на 13-ю  Второй легчайший вес (до 55,3 кг)
Евгений Градович (Россия), занимавший 7-ю позицию, покинул топ-15  Легчайший вес (до 53,5 кг)
Михаил Алоян (Россия) поднялся с 6-й позиции на 5-ю  ВСЕ РЕЙТИНГИ
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