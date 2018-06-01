Нокауты и спорные решения судей: в Челябинске начался вечер смешанных единоборств 

В пятницу, 1 июня, в ледовой арене «Трактор» пройдёт турнир одного из крупнейших российских промоушенов М-1. В главном бою Александр Шторм Шлеменко сойдётся с бразильцем Бруно Силвой. Подробности о турнире — в нашем репортаже.
Бойцовский вечер открыли челябинские спортсмены Владимир Мигович и Никита Новиков. Спортсмены прошли всю дистанцию из трёх раундов, большую часть времени проведя в партере. Там доминировал Мигович, он и стал победителем по решению судей.
Следующими в пре-андеркарде сразились также челябинцы Магомед Магомедов и Никита Подковальников. Магомедов лучше работал в стойке, но в каждом раунде отдавал спину, а финальный гонг он услышал, осыпаемый градом ударов. Тем не менее победу судьи отдали именно ему. Зрители встретили такое решение свистом.
Бои Шарля-Андре Люсьена против Юрия Фёдорова и Николая Рачека против Николая Савилова завершились досрочно. Фёдоров победил уже в первом раунде, а Савилов завершил поединок в третьем. Победу оба одержали техническим нокаутом.
В программе вечера 12 боёв: пять в главном карде, пять в андеркарде и ещё в двух боях пре-андеркарде челябинцы будут биться с челябинцами. Сразятся они в рейдже — это гибрид ринга и клетки, название образовано сложением слов ring и cage (rage также переводится как «ярость»). В качестве приглашенных гостей присутствуют депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев и рэпер Джиган.
Полный отчёт с вечера смешанных единоборств читайте и смотрите на нашем сайте в субботу.
Пре-андеркард:
до 73 кг: Магомед Кобра Магомедов (Ferrum Челябинск), 70,3 кг — Никита Подковальников (Челябинск), 70,1 кг;
до 84 кг: Никита Новиков (Челябинск), 83,65 — Владимир Мигович (Ferrum Челябинск), 82,95 кг.
Андеркард:
до 56,7 кг: Пьер Люде (Лихтенштейн), 56,7 кг — Егор Филидов (Ferrum Челябинск), 55,7 кг;
до 61,3 кг: Сергей Клюев («Сочи Star»), 61,3 кг — Илья Каретников (Ferrum Челябинск), 58,5 кг;
до 84 кг: Марк Хьюм (ЮАР), 83,35 кг — Вадим Шабадаш (Украина), 83,75 кг;
heavy: Шарль-Анри Люсьен (Франция), 107,3 кг — Юрий Федоров (Ferrum Челябинск), 118 кг;
heavy: Николай Рачек (Ferrum Челябинск), 113 кг — Николай Савилов («Aрта» и «Сечь PRO»), 105,15 кг.
Мэйн кард:
до 56,7 кг: Микаэль Силандер (Финляндия), 56,6 кг — Нурелес Айдаров (Кыргызстан), 56,5 кг;
до 56,7 кг: Крис Келадес (Канада), 56,5 кг — Александр Плетенко (Украина), 56,7 кг;
до 70,3 кг: Рожерио Карранка (Бразилия), 70 кг — Алексей Махно (Industrials Team), 73,4 кг* (желтая карточка);
до 84 кг: Джо Дизель Риггс (США), 84 кг — Артем Фролов (Легион и Кузня), 84 кг;
до 84 кг: Александр Шлеменко (Новый поток), 83,65 кг, — Бруно Силва (Бразилия), 84,4 кг* (желтая карточка).