Нокауты и спорные решения судей: в Челябинске начался вечер смешанных единоборств

В пятницу, 1 июня, в ледовой арене «Трактор» пройдёт турнир одного из крупнейших российских промоушенов М-1. В главном бою Александр Шторм Шлеменко сойдётся с бразильцем Бруно Силвой. Подробности о турнире — в нашем репортаже.

Бойцовский вечер открыли челябинские спортсмены Владимир Мигович и Никита Новиков . Спортсмены прошли всю дистанцию из трёх раундов, большую часть времени проведя в партере. Там доминировал Мигович, он и стал победителем по решению судей.

Следующими в пре-андеркарде сразились также челябинцы Магомед Магомедов и Никита Подковальников. Магомедов лучше работал в стойке, но в каждом раунде отдавал спину, а финальный гонг он услышал, осыпаемый градом ударов. Тем не менее победу судьи отдали именно ему. Зрители встретили такое решение свистом.

Бои Шарля-Андре Люсьена против Юрия Фёдорова и Николая Рачека против Николая Савилова завершились досрочно. Фёдоров победил уже в первом раунде, а Савилов завершил поединок в третьем. Победу оба одержали техническим нокаутом.

В программе вечера 12 боёв: пять в главном карде, пять в андеркарде и ещё в двух боях пре-андеркарде челябинцы будут биться с челябинцами. Сразятся они в рейдже — это гибрид ринга и клетки, название образовано сложением слов ring и cage (rage также переводится как «ярость»). В качестве приглашенных гостей присутствуют депутат Госдумы , чемпион мира по боксу Николай Валуев и рэпер Джиган.

Полный отчёт с вечера смешанных единоборств читайте и смотрите на нашем сайте в субботу.

Пре-андеркард:

до 73 кг: Магомед Кобра Магомедов (Ferrum Челябинск), 70,3 кг — Никита Подковальников (Челябинск), 70,1 кг;

до 84 кг: Никита Новиков (Челябинск), 83,65 — Владимир Мигович (Ferrum Челябинск), 82,95 кг.

Андеркард:

до 56,7 кг: Пьер Люде (Лихтенштейн), 56,7 кг — Егор Филидов (Ferrum Челябинск), 55,7 кг;

до 84 кг: Марк Хьюм (ЮАР), 83,35 кг — Вадим Шабадаш (Украина), 83,75 кг;

heavy: Шарль-Анри Люсьен (Франция), 107,3 кг — Юрий Федоров (Ferrum Челябинск), 118 кг;

heavy: Николай Рачек (Ferrum Челябинск), 113 кг — Николай Савилов («Aрта» и «Сечь PRO»), 105,15 кг.

Мэйн кард:

до 56,7 кг: Крис Келадес (Канада), 56,5 кг — Александр Плетенко (Украина), 56,7 кг;

до 70,3 кг: Рожерио Карранка (Бразилия), 70 кг — Алексей Махно (Industrials Team), 73,4 кг* (желтая карточка);