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Сенатор Мэнни Пакьяо трапезничает с бойцами филиппинской армии — видео
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Сенатор Мэнни Пакьяо трапезничает с бойцами филиппинской армии — видео 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
До бой против «обычного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО) ещё много времени, и филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO) может позволить себе между тренировками заняться пиаром — съездить в войска и откушать в качестве сенатора с военнослужащими арбуза и прочих вкусных продуктов. Соответствующее видео «Пакмен», украшенный, словно новогодняя посылка-подарок, каким-то мощным медальоном-печатью, выложил у себя в Instagram.
Публикация от Manny Pacquiao (@mannypacquiao)
1 Июн 2018 в 2:01 PDT  Судя по тому, с каким аппетитом набросились на еду бойцы филиппинской армии, да и сам Пакьяо в большой семье явно не щёлкал, в течение пяти минут на столе ничего не останется. Бой Пакьяо–Маттиссе состоится 14 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия). Читайте также: Маттиссе: Хочу драться с тем Пакьяо, которого видел в телевизоре Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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