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Украинец Радченко собирается вновь удивить болельщиков бокса в Польше
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Украинец Радченко собирается вновь удивить болельщиков бокса в Польше 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Сегодня в Arena Hall (Легьоново, Польша) украинский тяж Сергей Радченко (6-1, 1 КО) в главном событии шоу встретится с перспективным местным бойцом Михалом Чеслаком (15-0, 10 КО).
Бойцы прошли процедуру обязательного предматчевого взвешивания. Поляк оказался тяжелее украинца: Радченко — 90,6 кг, Чеслак — 91,2 кг.
Несмотря на статус андердога, украинец настроен оптимистично — в феврале Радченко дал тяжёлый бой польскому экс-чемпиону Кшиштофу Гловацки (30-1, 19 КО), отправил того в нокдаун и был близок к досрочной победе, но проиграл решением.
«Люблю удивлять, — говорит Радченко. — Как говорится: боец боксирует так, как позволяет ему это сделать соперник. Посмотрим, что мне предложит Чеслак. Мне хочется, мне нравится бить фаворитов, но всё решится в ринге. Думаю, Чеслак подойдёт в хорошей форме к бою. Я готов отлично, функционально настроен на 10 раундов. Я здесь не просто так, мне нужна только победа».
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