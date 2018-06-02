Василий Ломаченко, Геннадий Головкин, Адонис Стивенсон, Дэвид Хэй — в мае.

Очередной титул Ломаченко , блиц-нокаут Головкина , закат карьеры Стивенсона и Хэя — в итогах месяца в боксе.

Спарринг для GGG Геннадий Головкин нокаутировал Ванеса Мартиросяна и отстоял титулы WBA, WBC и IBO в среднем весе. В промежутке между первым и вторым боем с Саулем Альваресом лучший боксёр Казахстана провёл проходную защиту с живущим в Америке армянином, который к тому же свой предыдущий бой проиграл беглому кубинцу Эрисланди Лара. Прозвище Мартиросяна Кошмар оправдывается только в поединках с посредственными соперниками, что Головкин показал ещё в первом раунде, быстро раскусив своего визави. Его комбинация сдвоенный левый — правый постоянно находила бреши в защите Мартиросяна, пока во втором раунде Геннадий Геннадьевич не загнал того в угол и отправил на канвас. В итоге бой превратился для Головкина в тренировочный спарринг, где он отточил свои навыки превосходного панчера.

Физика победила технику

Тони Белью победил техническим нокаутом Дэвида Хэя . Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй, вернувшись на ринг после четырёхлетнего простоя, бросил вызов лучшему британскому крузеру Тони Белью. Их первый поединок закончился нокаутом в 11-м раунде, хотя Хэй до этого не сильно уступал своему визави. К реваншу он обещал подготовиться лучше и вернуть себе прежний огонь, да только бой показал, что этот огонь ушёл навсегда. За счёт техники и бойцовского интеллекта Дэвид ещё смог навязать равную борьбу в дебюте боя, но с третьего раунда Белью начал регулярно попадать и Хэю это сильно не нравилось. Однако это был тот случай, когда физика сделала технику, и в пятом раунде легендарный боец упал и похоже уже не поднимется на прежние высоты.

Падал, но поднимался

Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завоевал титул WBA в лёгком весе. Поход за поясом в третьей весовой категории для двукратного олимпийского чемпиона получился отнюдь не безоблачным. В шестом раунде Ломаченко впервые в профессиональной карьере оказался в нокдауне, но сумел восстановиться и выровнять бой. Перед десятым раундом, в котором украинец нокаутировал соперника, на судейских записках была ничья. Таким образом, Ломаченко за 4,5 года профессиональной карьеры покорил три весовых категории, — быстрее чем кто-либо. При этом с первых же боёв Лома начал драться с топовыми оппонентами.

Ничья, что хуже поражения

Адонис Стивенсон свёл в ничью бой с Баду Джеком и защитил титул чемпиона WBC в полутяжёлом весе. Гавайский канадец проводил уже девятую защиту титула, но с каждым разом она даётся ветерану всё труднее и труднее. Выход на Ковалёва, Уорда или даже Бетербиева с Биволом для него смерти подобен, что и подтвердил бой с крепким Джеком. Поначалу Стивенсон контролировал ход боя, доставал своего соперника коронной левой, а Джек в основном убегал и побаивался ударной мощи чемпиона. Однако во второй половине поединка Стивенсон выдохся и в последних раундах имел совсем бледный вид. Продлись бой ещё пару трёхминуток, и швед вполне мог бы выиграть досрочно.

Тотальный разгром на выезде

Эммануэл Родригес победил по очкам Пола Батлера и завоевал титул IBF в легчайшем весе. Прозванный Убийцей с лицом ребёнка Батлер разочаровал переполненную лондонскую «О2 Арену» и так и не смог завоевать вакантный титул. Впрочем, он бы не завоевал его и победив, так как накануне не вписался в весовые рамки. Непобеждённый левша Родригес с первого раунда оказался слишком неудобен для британца и дважды отправлял того на настил ринга. Американец продолжал контролировать бой до его финала, а Батлера можно похвалить разве что за стойкость. Это сделал один из арбитров, отдав Полу два раунда во вчистую проигранном бою.

Другие бои:

2 мая. Нахон (Таиланд)