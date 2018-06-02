Очередной титул Ломаченко, блиц-нокаут Головкина, закат карьеры Стивенсона и Хэя — в итогах месяца в боксе.
Спарринг для GGG Геннадий Головкин нокаутировал Ванеса Мартиросяна и отстоял титулы WBA, WBC и IBO в среднем весе. В промежутке между первым и вторым боем с Саулем Альваресом лучший боксёр Казахстана провёл проходную защиту с живущим в Америке армянином, который к тому же свой предыдущий бой проиграл беглому кубинцу Эрисланди Лара. Прозвище Мартиросяна Кошмар оправдывается только в поединках с посредственными соперниками, что Головкин показал ещё в первом раунде, быстро раскусив своего визави. Его комбинация сдвоенный левый — правый постоянно находила бреши в защите Мартиросяна, пока во втором раунде Геннадий Геннадьевич не загнал того в угол и отправил на канвас. В итоге бой превратился для Головкина в тренировочный спарринг, где он отточил свои навыки превосходного панчера.
Физика победила технику
Тони Белью победил техническим нокаутом Дэвида Хэя. Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй, вернувшись на ринг после четырёхлетнего простоя, бросил вызов лучшему британскому крузеру Тони Белью. Их первый поединок закончился нокаутом в 11-м раунде, хотя Хэй до этого не сильно уступал своему визави. К реваншу он обещал подготовиться лучше и вернуть себе прежний огонь, да только бой показал, что этот огонь ушёл навсегда. За счёт техники и бойцовского интеллекта Дэвид ещё смог навязать равную борьбу в дебюте боя, но с третьего раунда Белью начал регулярно попадать и Хэю это сильно не нравилось. Однако это был тот случай, когда физика сделала технику, и в пятом раунде легендарный боец упал и похоже уже не поднимется на прежние высоты.
Падал, но поднимался
Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завоевал титул WBA в лёгком весе. Поход за поясом в третьей весовой категории для двукратного олимпийского чемпиона получился отнюдь не безоблачным. В шестом раунде Ломаченко впервые в профессиональной карьере оказался в нокдауне, но сумел восстановиться и выровнять бой. Перед десятым раундом, в котором украинец нокаутировал соперника, на судейских записках была ничья. Таким образом, Ломаченко за 4,5 года профессиональной карьеры покорил три весовых категории, — быстрее чем кто-либо. При этом с первых же боёв Лома начал драться с топовыми оппонентами.
Ничья, что хуже поражения
Адонис Стивенсон свёл в ничью бой с Баду Джеком и защитил титул чемпиона WBC в полутяжёлом весе. Гавайский канадец проводил уже девятую защиту титула, но с каждым разом она даётся ветерану всё труднее и труднее. Выход на Ковалёва, Уорда или даже Бетербиева с Биволом для него смерти подобен, что и подтвердил бой с крепким Джеком. Поначалу Стивенсон контролировал ход боя, доставал своего соперника коронной левой, а Джек в основном убегал и побаивался ударной мощи чемпиона. Однако во второй половине поединка Стивенсон выдохся и в последних раундах имел совсем бледный вид. Продлись бой ещё пару трёхминуток, и швед вполне мог бы выиграть досрочно.
Тотальный разгром на выезде
Эммануэл Родригес победил по очкам Пола Батлера и завоевал титул IBF в легчайшем весе. Прозванный Убийцей с лицом ребёнка Батлер разочаровал переполненную лондонскую «О2 Арену» и так и не смог завоевать вакантный титул. Впрочем, он бы не завоевал его и победив, так как накануне не вписался в весовые рамки. Непобеждённый левша Родригес с первого раунда оказался слишком неудобен для британца и дважды отправлял того на настил ринга. Американец продолжал контролировать бой до его финала, а Батлера можно похвалить разве что за стойкость. Это сделал один из арбитров, отдав Полу два раунда во вчистую проигранном бою.
Другие бои:
2 мая. Нахон (Таиланд)
Чаяпхон Мунсри победил техническим нокаутом Лероя Эстрады и отстоял титул WBC в минимальном весе. Бой превратился в форменное избиение приехавшего в гости крепкого панамца. С третьего по пятый раунд Эстрада пять раз оказывался на полу, всякий раз пытался продолжить поединок, пока рефери не остановил игру в одни ворота. Таким образом Мунсри остался непобеждённым во всех 50-ти поединках и повторил достижение Флойда Мейвезера, но исходя из его размеров звездой такого калибра, боюсь, ему не стать никогда. 5 мая. Ташкент (Узбекистан) Азизбек Абдугофуров победил по очкам Дмитрия Чудинова и завоевал титул WBC в суперсреднем весе. Ночной волк потерпел уже второе поражение в этом году. Отправляясь в Узбекистан в гости к местному небитому проспекту, он понимал, что не будет в этом бою фаворитом, но решил попытаться оспорить вакантный пояс. Однако Абдугофуров был техничнее, агрессивнее и мощнее на протяжении всего боя и играючи выиграл 10 раундов из 12. 11 мая. Лас-Вегас (США) Тони Харрисон победил по очкам Ише Смита. Почти 40-летний обладатель популярного прозвища Sugar (Сахарок) оказался вовсе не сладким, а вполне крепким орешком для проспекта-средневеса Ише Смита. Смит выиграл вторую половину боя, а уступил лишь из-за случившегося в третьем раунде нокдауна. Один из судей отдал ему предпочтение, а двое других признали победителем Харрисона. 12 мая. Рига (Латвия) Иса Чаниев победил по очкам Исмаэля Барросо и отстоял интернациональный титул WBO и завоевал титул IBF Intercontinental в лёгком весе. В третьем раунде соперники по очереди отправили друг друга в нокдаун, но затем преимуществом владел Чаниев, который снова отправил Барросо на настил в 10-м раунде. Кроме того с венесуэльца сняли одно очко за удар ниже пояса. 19 мая. Лидс (Великобритания) Джош Уоррингтон победил по очкам Ли Селби и завоевал титул IBF в полулёгком весе. Во многом на ход боя повлияло рассечение, которое действующий чемпион Селби получил во втором раунде после столкновения головами. Затем обидчик нашего Евгения Градовича получил ещё одну сечку. Определить победителя в равном и вязком бою судьям было непросто, но двое из них отдали предпочтение непобеждённому Уоррингтону. 26 мая. Билокси (США) Нямбаярын Тогсцогт нокаутировал Оскара Эскандона. Монгольский проспект, за плечами которого блестящая карьера в любителях и победа над Мишей Алояном на Олимпиаде-2012, не заметил опытного бывшего временного чемпиона WBC из Колумбии. Во втором и третьем раунде Эскандона дважды бывал в нокдаунах, а после третьего приземления уже не смог продолжить бой, позволив Тогсцогту записать на свой счёт десятую в карьере победу. 26 мая. Фресно (США) Джервин Анкахас победил по очкам Джонаса Султана и отстоял титул IBF во втором полусреднем весе. Два филиппинца встретились в Калифорнии, однако у Султана изначально было немного шансов против владеющего уже четыре года титулом соотечественника. Всё, что он сумел это продержаться весь бой на ногах и выиграть один раунд. Первый за 93 года титульный поединок двух филиппинцев получился не очень зрелищным. 25 мая. Токио (Япония) Кен Сиро нокаутировал Ганигана Лопеса и отстоял титул WBC в первом наилегчайшем весе. Обладающий очень приличным ударом для этого веса непобеждённый японец не испытал проблем с великовозрастным мексиканцем в отличие от прошедшего год назад первого поединка, где молодому японцу помогли победить местные судьи. В этот раз Сиро не оставил никаких вопросов, нокаутировав Лопеса во втором раунде. Ноая Иноуэ нокаутировал Джейми Макдоннелла и завоевал титул WBA в легчайшем весе. В этот же вечер японская публика получила ещё один повод для радости. Иноуэ сразу набросился на своего соперника и отправил его в нокдаун. После этого он не дал Макдоннелу придти в себя, зажал у канатов и вынудил рефери прекратить избиение. Иноуэ, начинавший в минимальном весе, завоевал титул уже в третьей для себя категории. 27 мая. Квебек (Канада) Давид Лемье победил по очкам Карима Ашура. Лемье не вписался в вес перед боем, поэтому стоявшие на кону два второстепенных титула завоевать не мог, но ход поединка он контролировал от начала и до конца. Экс-чемпион мира сделал выводы из этой истории и следующий поединок проведёт уже во втором среднем весе.