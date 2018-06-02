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Щекутьев переизбран в совет директоров Европейского боксерского союза
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Щекутьев переизбран в совет директоров Европейского боксерского союза 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Кирилл Щекутьев переизбран в совет директоров Европейского боксерского союза (EBU). Об этом Щекутьев сообщил ТАСС.
Выборы прошли в Белграде. Щекутьев был назначен заместителем генерального секретаря по развитию профессионального бокса в июле прошлого года.
EBU была основана в 1910 году как Международный боксерский союз, в 1946 году влияние организации было ограничено Европой. Союз проводит поединки, в которых разыгрываются титулы чемпиона Европы по боксу среди профессиональных спортсменов.
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