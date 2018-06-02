Щекутьев переизбран в совет директоров Европейского боксерского союза

Выборы прошли в Белграде. Щекутьев был назначен заместителем генерального секретаря по развитию профессионального бокса в июле прошлого года.

EBU была основана в 1910 году как Международный боксерский союз, в 1946 году влияние организации было ограничено Европой. Союз проводит поединки, в которых разыгрываются титулы чемпиона Европы по боксу среди профессиональных спортсменов.