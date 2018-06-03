Украинский проспект Черкашин и поляк Розански забили «дедов» — Нефзи и Спротта

G2A Arena, Жешув, Польша. Украинский проспект суперсреднего веса (до 76,2 кг) Фёдор Черкашин (10-0, 7 КО) всего лишь во второй раз за карьеру встретился с противником, у которого побед было немного больше, чем поражений. Само собой, встреча для возрастного тунисца Аюба Нефзи (26-11-2, 5 КО) была больше избиением, чем боем.

22-летний харьковчанин в третий раз подряд выступал в Польше, и не разочаровал местную публику: во 2-м раунде хук в печень опрокинул джорнимена, и качающийся от боли на настиле Нефзи дал рефери понять, что продолжения не будет.

КО 1 — и Черкашину пора переходить к более адекватным противникам.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Черкашин–Нефзи (появится позднее)

G2A Arena, Жешув, Польша. 32-летний супертяжеловес (свыше 90,7 кг) Лукаш Розански (9-0, 8 КО), чей стиль легко описать словами «буду махать кулаками, пока противник не упадёт», ожидаемо замесил 43-летнего британского ветерана Майкла Спротта (42-29, 17 КО), который, катаясь по всему ЕС и окрестностям, не побеждает уже четвертый год.

Местный мордоворот в 1-м раунде сходу набросился на британца: тот дважды падал в нокдаун, и ещё пару раз — просто так, по привычке, как герой Чарли Чаплина в «махаче года».

Всё закончилось в начале 2-го раунде: Спротт упал ещё раз, после чего рефери остановил печальный бой. ТКО 2.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Розански-Спротт (появится позднее)

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