Красники завоевал евротитул, Шкарупу ограбили, Манн победил небитого немца

Stadionsporthalle, Ганновер, Германия. В битве небитых крузеров (до 90,7 кг) уроженец Актюбинска (Казахстан) Артур Манн (14-0, 8 КО), выступающий под флагом Германии, победил местного бойца Александера Пайля (10-1, 6 КО). Манн не только защитил свой интернациональный титул WBO, но и отобрал пояс у оппонента — Пайль обладал титулом GBU Intercontinental. Отнюдь не зрелищный поединок прошёл все отведенные 12 раундов и завершился единогласной победой Манна: 117:111, 116:112 и 119:109.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Манн-Пайль (вряд ли появится на сайте) weeArena, Бад-Тёльц, Германия. Вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU в суперсреднем весе (до 76,2 кг) достался немецкому косовару Робину Красники (48-5, 17 КО), перебоксировавшему бывшего гражданина Украины Станислава Каштанова (36-3, 21 КО) единогласным судейским решением. Красники привычно работал вторым номером, полагаясь прежде всего на джеб, рефлексы и манёвренность. И ставка себя оправдала — прущий напролом Каштанов много промахивался и пропустил несколько увесистых ударов. Во второй половине боя Красники заметно устал, что позволило Каштанову выровнять поединок. Уроженец Донецка несколько раз потревожил оппонента мощными ударами, и вынудил того всё чаще спасаться бегством — во второй половине боя Красники то и дело наматывал круги по периметру ринга. Судейский вердикт: 117:111, 116:112 и 116:113 в пользу Красники.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Красники-Каштанов (возможно, появится в скором времени) weeArena, Бад-Тёльц, Германия. В андеркарде у Красники и Каштанова матёрый украинский гейткипер Роман Шкарупа (28-7-2, 12 КО) сражался с местным проспектом Эмре Чукуром (10-0, 2 КО) за вакантный титул EBU External в суперсреднем весе (до 76,2 кг). Практически в каждом раунде у Шкарупы проходили точные попадания, но отсутствие нокаутирующего удара вместе с крепостью бороды проспекта не дали украинцу шанса победить досрочно. Чукур же преимущественно отстреливался джебом. Несмотря на явное преимущество 39-летнего Шкарупы, местные судьи спасли проспекта, насчитав тому победу раздельным решением (115:113, 114:113 и 113:114).

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Шкарупа-Чукур

(возможно, появится в скором времени)

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