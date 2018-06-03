Влодарчик победил Дуродолу

В ночь со 2 на 3 июня в Жешуве (Польша) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок в первом тяжёлом весе между бывшим чемпионом мира Кшиштофом Влодарчиком и Оланреваджу Дуродолой. Победу в нём одержал хозяин ринга.

Влодарчик предпочитал работать вторым номером, встречая выпады нигерийца. Эта тактика принесла ему плоды. По итогам 10 раундов судьи единогласным решением отдали ему победу — 97:93, 98:92, 97:93.