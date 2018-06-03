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Егоров нокаутировал Смита
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Егоров нокаутировал Смита 

Чемпионат.com 1 час назад
В ночь со 2 на 3 июня в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по профессиональном боксу, в рамках которого очередной поединок провёл 26-летний российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Егоров (5-0, 4 КО). Его соперником был панчер Лютер Смит (10-4, 9 КО).
Поединок завершился, по сути, так и не начавшись. Уже в первом раунде Егоров провёл удачную атаку и заставил соперника капитулировать. Этот поединок для Алексея стал первым в 2018 году. В минувшем году он выступил трижды, в предыдущем бою он досрочно победил опытного Андрея Князева (16-6, 9 КО).
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