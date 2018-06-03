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Тайсон Фьюри — братьям Кличко: «Хватит быть лузерами»
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Тайсон Фьюри — братьям Кличко: «Хватит быть лузерами» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по нескольким версиям Тайсон Фьюри ответил братьям Кличко. Боксер вернется на ринг 9 июня в Манчестере боем против Сефера Сефери.
— Виталий, ты говоришь, что я чемпион по трештоку? Да, это так. Но это сработало с твоим братом, — цитирует Фьюри boxingscene.com. — Владимир все время говорит о величии Энтони Джошуа, потому что у них получился равный бой. А про меня он не вспоминает, потому что ни разу даже не попал по мне. Наберитесь мужества и скажите правду. Хватит быть лузерами.
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