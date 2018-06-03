Элейдер Альварес: Уорд дважды победил Ковалева, и я должен извлечь из этого уроки

— У меня была возможность посмотреть оба боя между Андре Уордом Ковалевым . В первой встрече Андре победил с преимуществом в два раунда. И я всегда говорил, если Ковалев не сумел победить в первом бою, то выиграть второй поединок ему будет невозможно.

Ведь Уорд как и Флойд Мэйвезер очень умный боец. И да, я увидел кое-что, из чего можно извлечь уроки и над чем можно поработать во время тренировочного лагеря, — заявил Альварес.

Поединок чемпиона мира WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева с Элейдером Альваресом состоится 4 августа.