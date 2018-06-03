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Элейдер Альварес: Уорд дважды победил Ковалева, и я должен извлечь из этого уроки
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Элейдер Альварес: Уорд дважды победил Ковалева, и я должен извлечь из этого уроки 

Советский спорт 1 час назад
— У меня была возможность посмотреть оба боя между Андре Уордом и Ковалевым. В первой встрече Андре победил с преимуществом в два раунда. И я всегда говорил, если Ковалев не сумел победить в первом бою, то выиграть второй поединок ему будет невозможно.
Ведь Уорд как и Флойд Мэйвезер очень умный боец. И да, я увидел кое-что, из чего можно извлечь уроки и над чем можно поработать во время тренировочного лагеря, — заявил Альварес.
Поединок чемпиона мира WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева с Элейдером Альваресом состоится 4 августа.
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