Сондерс отменил бой с Мюрреем из-за травмы сухожилия

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс прокомментировал отмену запланированного на 23 июня поединка с Мартином Мюрреем из-за собственной травмы.

Заявлено, что причиной для отмены боя стала полученная Сондерсом в ходе тренировочного лагеря травма подколенного сухожилия. В какой момент было получено повреждение и степень его серьёзности Билли Джо не назвал.