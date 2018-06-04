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Сондерс отменил бой с Мюрреем из-за травмы сухожилия
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Сондерс отменил бой с Мюрреем из-за травмы сухожилия 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс прокомментировал отмену запланированного на 23 июня поединка с Мартином Мюрреем из-за собственной травмы.
Заявлено, что причиной для отмены боя стала полученная Сондерсом в ходе тренировочного лагеря травма подколенного сухожилия. В какой момент было получено повреждение и степень его серьёзности Билли Джо не назвал.
Мюррей уверен, что Сондерс просто пытается получить поединок с Геннадием Головкиным или Саулем Альваресом и Мартин не верит, что действительно есть травма у его соперника.
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