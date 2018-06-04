Роман–Флорес и Фортуна–Гранадос — в андеркарде у Спенса и Окампо

16 июня во Фриско (США) пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет поединок чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Эррола Спенса (23-0, 20 КО) и претендента из Мексики Карлоса Окампо (22-0, 13 КО).

Однако, не только лишь этим поединком будет примечательно данное боксёрское шоу.

В андеркарде защиту титула проведёт «обычный» чемпион мира WBA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) мексиканец Даниэль Роман (24-2-1, 9 КО), соперником которого станет его соотечественник Мойсес Флорес (25-0, 17 КО).

Отметим, что два предыдущих поединка Роман провёл в Японии, сначала отобрав титул у Шуна Кубо, а после отстояв звание в бою с Рё Мацумото.

Перед этим 10-раундовое соперничество в суперлёгком весе (до 63,5 кг) ожидает экс-чемпиона мира в весе до 59 кг доминиканца Хавьера Фортуну (33-2-1, 23 КО) и мексиканца Адриана Гранадоса (18-6-2, 12 КО). Оба боксёра выйдут в ринг после поражений.

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