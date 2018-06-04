Абнер Марес вскоре поднимется в весе, хочет бросить вызов Жервонте Дэвису

9 июня в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) «обычный» чемпион WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) мексиканец Абнер Марес (31-2-1, 15 КО) попытается взять реванш у соотечественника, «суперчемпиона» по этой же версии Лео Санта Круса (34-1-1, 19 КО), после чего в скором времени собирается перейти в следующую весовую категорию.

«Думаю, где-то через полтора года я перейду во второй полулёгкий вес (до 59 кг). Но сперва я хотел бы встретиться с (чемпионом WBO) Оскаром Вальдесом или ("временным" чемпионом WBO) Карлом Фрэмптоном . Знаю, во втором полулёгком есть много классных бойцов. Но на моём радаре прежде всего ("суперчемпион" WBA) Жервонта Дэвис», — заявил мексиканец.

Первый поединок между Маресом и Санта Крусом также состоялся на арене Staples Center в августе 2015-го года. Бойцы подарили зрителям красочный бой, а судейский вердикт решением большинства судей был в пользу Санта Круса.

«У меня есть ещё одна мечта, — признался Марес в интервью Informer. — Очень хотел бы выступить в Мексике, особенно в штате Халиско (откуда боксёр родом). Я ведь раньше выступал за Мексику в любителях, участвовал в Олимпийских играх (ОИ-2004, Афины, Греция — вылет в первом круге). Но, к сожалению, в профессионалах я практически не дрался на родине. Надеюсь, когда-нибудь у нас получится сделать в Мексике крутое и масштабное шоу».

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