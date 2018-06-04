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Назревает поединок между Артуром Шпилькой и Кшиштофом Влодарчиком
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Назревает поединок между Артуром Шпилькой и Кшиштофом Влодарчиком 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) поляк Кшиштоф Влодарчик (55-4-1, 38 КО) после победы над околотоповым нигерийским здоровяком Оланреважа Дуродолой (27-6, 25 КО), пообещал земляку, экс-претенденту на чемпионский титул в хэвивейте (свыше 90,7 кг) Артуру Шпильке (21-3, 15 КО) очную схватку.
«Не знаю точно, сколько нам потребуется времени. Не знаю, когда мы договоримся о всех деталях, — ответил после боя Влодарчик о возможном поединке против Шпильки. — Может быть полгода, может быть год или полтора. Но знаю точно, что мы это сделаем. Обещаю! Уверен, мы подарим болельщикам отличный поединок».
У обоих бойцов один промоутер, Анджей Василевски (KnockOut Promotions), который также не против свести в ринге своих бойцов: «По состоянию на сегодня для польского бокса это, вне всяких сомнений, самое большое и ожидаемое событие».
Напомним, в последнем проведённом поединке Шпилька также праздновал победу — в мае 2018-го года в Варшаве (Польша) единогласным судейским решением бит американский ветеран Доминик Гуинн (35-12-1, 24 КО).
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