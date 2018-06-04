Головкин на месте Альвареса уже завершил бы карьеру — Абель Санчес

Абель Санчес, тренер казахстанского чемпиона мира по версиям WBC/WBA/IBF в среднем весе Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО), предположил, что его подопечный не смог бы продолжать карьеру, если бы провалил допинг-тесты, как мексиканец Канело Альварес (49-1-2, 34 КО).

Напомним, что положительными (на запрещённый кленбутерол) оказались сразу два теста Альвареса — от 17 и 20 февраля. В итоге это вынудило Канело отказаться от запланированного на 5 мая реванша с Головкиным, но уже 15 сентября Альварес вновь выйдет в ринг, поскольку Атлетическая комиссия штата Невада наложила на него всего лишь полугодичную дисквалификацию.

«Теперь-то Канело подписался на тесты VADA, но раньше-то, когда этого не было, кто его контролировал? — задаётся вопросом Санчес, беседуя с корреспондентом Behind the Gloves. — Он никогда не участвовал в программе WBC «Чистый бокс», но при этом был в рейтинге WBC. Как по мне, это не что иное, как двойные стандарты. Головкин видит все эти вещи… Думаю, если бы положительными оказались допинг-тесты Геннадия, он бы скорее завершил карьеру».

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