25-летний экс-претендент на титул чемпиона мира застрелен в Мексике

Как сообщает BoxingScene со ссылкой на многочисленные сводки, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в первом наилегчайшем весе (до 49 кг) мексиканец Хильберто Парра Медина (26-4, 21 КО) был застрелен в родном Пуэбло Яки (штат Сонора, Мексика) 3 июня вечером.

Сообщается, что 25-летний боксёр был за рулём авто, когда его настиг фургон, из которого несколько неизвестных открыли огонь из стрелкового оружия. От полученных ранений Парра и находившийся с ним в машине компаньон погибли на месте.

Хильберто боролся за мировой титул WBO в марте 2015 года, но уступил филиппинцу Донни Ньетесу, отказавшись от продолжения боя в перерыве после девятого раунда. Крайний бой он также проиграл — в марте этого года Саулю Хуаресу (ТКО 9).

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