Тони Беллью хочет опрокинуть Тайсона Фьюри на глазах у 80-тысячной аудитории

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Тони Беллью (30-2-1, 20 КО), два последних боя проведший в супертяжах (против Дэвида Хэя , который был дважды бит досрочно весной прошлого и текущего года), подтвердил желание сразиться с соотечественником Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО). Тони уверен, что такой бой вызовет неподдельный интерес британцев и позволит собрать полный стадион «Миллениум» в столице Уэльса.

Напомним, что в эту субботу, 9 июня в Манчестере (Англия), Фьюри вернётся в поединке против албанца Сефера Сефери.

«Вообще забавно, что Фьюри отказывается со мной драться, мотивируя это тем, что я крузер, тогда как сам в эту субботу будет драться именно с крузером. С соперниками такого калибра, я понимаю, почему Тайсон не хочет иметь со мной дела. Это какая-то насмешка, а не бой, хотя я могу его понять, ведь он долго отсутствовал в ринге», — заметил Беллью в интервью Sky Sports.

«Со своей стороны я хочу драться с Фьюри, 100 процентов, ни тени сомнения, — однозначно рапортует Тони. — Это большой вызов, против меня будут все и всё, и мне нравится, как это звучит. Было бы здорово сразиться на стадионе в Кардиффе, ведь там есть крыша, и мы бы смогли собрать 70-80 000 болельщиков, которые захотят увидеть, как я опрокину Фьюри на спину».

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