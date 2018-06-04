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Фьюри сравнил себя с Леонардом и заверил, что расцелует ноги тому своему победителю
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Фьюри сравнил себя с Леонардом и заверил, что расцелует ноги тому своему победителю 

Vringe.com 49 минут назад
Фото: Vringe.com
31-месячное отсутствие на ринге не смущает бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО). Стремительно набирающий форму 27-летний супертяжеловес, который вернётся уже 9 июля, сделал мотивационное для самого себя заявление. Ему, впрочем, это не впервой.
«Если я не сумею вытереть пол любым из нынешних супертяжей, то стану на колени перед тем, кто меня побьёт, и расцелую ему ноги, — пообещал он газете The London Evening Standard, а слово, как известно, не воробей. — Вот насколько я уверен в том, что аннигилирую их всех. Великий Рэй Леонард вернулся после трёх лет простоя к 1987 году и сразился с одним из лучших средневесов в истории Марвином Хаглером. И побил его. Так что, если я не могу вернуться и побить кого-то, то я явно не настолько хорош, как думаю о себе».
vRINGe напоминает, что Леонард не выступал с мая 1984 года по апрель 1987-го. Однако, в отличие от Фьюри, после простоя он вышел не на полнейшего андердога а-ля Сефер Сефери (23-1, 21 КО) — бывшего крузера, с которым сразится Тайсон, а перешёл из полусреднего в средний вес и провёл там конкурентный бой с чемпионом WBC Хаглером.
Читайте также: Сефери обещает «легенде XXI века» Фьюри тяжёлый бой  «Если я не смогу выиграть у Энтони Джошуа, Дионтэя Уайлдера, Сефери или кто там ещё хочет драться, то сам скажу: да, чё-то я не особо, не надо мне боксировать, наверное. Я обязан комфортно побеждать Сефери. А если я бесполезен, то проиграю. Вот какой я честный», — добавил Фьюри.
Волну пафоса своего подопечного поддерживает и его коуч Бен Дэвидсон. Тренер вспомнил даже Мухаммеда Али, который проиграл камбэк-поединок, но затем сумел взять несколько хороших боёв, а также братьев Кличко, которые добились многого после поражений.
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