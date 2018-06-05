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СМИ: Власов попытается отобрать «временный» титул WBA в уроженца Армении
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СМИ: Власов попытается отобрать «временный» титул WBA в уроженца Армении 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Как и обещал ранее промоутер Владимир Хрюнов (Патриот), «временный» чемпион WBA в крузервейте (до 90,7 кг), уроженец Армении выступающий под флагом Франции Арсен Гуламирян (23-0, 15 КО) дебютную защиту титула проведёт с россиянином Максимом Власовым (42-2, 25 КО). Как минимум, так утверждает RingPolska.
Источник сообщил, что бой пройдёт во Франции 20 октября.
Напомним, в марте Гуламирян завладел вакантным титулом «временного» чемпиона, перебоксировав бельгийца ивуарийского происхождения Рияда Мерхи (24-1, 20 КО).
Власов в последнем проведённом поединке также праздновал победу — в феврале обычно стойкий нигериец Оланреважа Дуродола (27-6, 25 КО), осознав всю тщательность попыток нокаутировать юркого россиянина, сдался на табуретке после 9-го раунда.
Отметим, во Всемирной боксёрской ассоциации — в своём репертуаре. У ассоциации имеется «суперчемпион», финалист турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО), «чемпион в отпуске», обязательный претендент на «супертитул» Денис Лебедев (30-2, 22 КО) также из России, «временный» чемпион Гуламирян, а вскоре вакантный титул «обычного» чемпиона практически наверняка снова возьмёт казахстанец Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО).
Читайте также: Бейбут Шуменов возвращается: сразится за пояс WBA с турком Алтункаей
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