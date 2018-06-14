Названа дата реванша между Головкиным и Альваресом

Стала известная дата реванша между Головкиным и Альваресом

Поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, выступающих в весовой категории до 72,6 кг, состоится 15 сентября, сообщает ТАСС

"Счастлив сообщить, что бой состоится 15 сентября", — написал промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя в твиттере.

Изначально поединок казахстанца против мексиканца должен был состояться 5 мая в Лас-Вегасе. Затем в пробе Альвареса был найден кленбутерол. Промоутерская компания Golden Boy Promotions заявила, что запрещенное вещество оказалось в организме боксера после приема зараженного мяса, из-за которого в последнее время пострадали десятки мексиканских атлетов.

Ранее сообщалось, что Головкин лишен титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).