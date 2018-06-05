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Тренер Пакьяо: Липинец не подошёл на роль спарринг-партнёра Мэнни
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Тренер Пакьяо: Липинец не подошёл на роль спарринг-партнёра Мэнни 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
Джастин Форчун, тренер бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, рассказал о подготовке своего подопечного к бою с обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Лукасом Матиссе, который пройдёт в Куала-Лумпуре (Малайзия).
«Липинец не подошёл на роль спарринг-партнёра Мэнни, потому что Лукас Матиссе больше работает в обороне, а Сергей любит атаковать на ринге и такой партнёр не помог бы Пакьяо в подготовке к предстоящему поединку», — сказал Форчун Phil Boxing.
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