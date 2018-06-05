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Победа Хорна над Кроуфордом пойдёт на пользу всему боксу — Арум
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Победа Хорна над Кроуфордом пойдёт на пользу всему боксу — Арум 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Победа над Мэнни Пакьяо в июле прошлого года позволила австралийцу Джеффу Хорну (18-0-1, 12 КО) заявить о себе в полный голос. Но если он хочет доказать, что это не было случайностью, и считаться настоящим чемпионом, придётся в ближайшую субботу бить Теренса Кроуфорда (32-0, 23 КО), уверен глава Top Rank Боб Арум, имеющий контракты с обоими боксёрами.
«Чтобы считаться настоящим чемпионом, Хорн должен побить лучшего, а лучший — это Кроуфорд, — называет вещи своими именами Арум, общаясь с группой журналистов в Лас-Вегасе. — Можно сказать, что Джефф появился из небытия, когда побил Пакьяо. Сейчас у него есть шанс показать, что та победа не была случайностью. Если он всё время будет бить коркоранов, то кому вообще будет до этого дело? А вот если он побьёт Кроуфорда, это всё поменяет».
«Сказать по правде, я не думаю, что поражение Кроуфорда порадует ребят из ESPN, — продолжает откровенничать промоутер. — Но это точно сыграет на руку боксу, потому что людям нравятся виды спорта, где есть место для неожиданностей».
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