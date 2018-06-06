Назван самый высокооплачиваемый спортсмен

Американский боксер Флойд Мэйуэзер стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии журнала Forbes . По оценке журналистов, за 2017 год он заработал 285 миллионов долларов.

Большую часть денег (275 миллионов) боксер получил за победу в поединке с бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором . Ирландец также присутствует в списке, он занял четвертое место, заработав 99 миллионов долларов.

На втором месте расположился нападающий «Барселоны» Лионель Месси , который за год увеличил свое состояние на 111 миллионов долларов. Третьим стал португалец Криштиану Роналду с заработком в 108 миллионов долларов.

Мэйуэзер завершил карьеру в августе 2017-го, сразу после победы над Макгрегором. Бой по правилам бокса состоялся в Лас-Вегасе и завершился техническим нокаутом в десятом раунде. Осенью американец решил начать карьеру в ММА, а в марте он сообщил, что подал документы для получения лицензии бойца смешанного стиля.