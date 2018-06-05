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Беллью назвал варианты продолжения карьеры: имена потенциальных соперников
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Беллью назвал варианты продолжения карьеры: имена потенциальных соперников 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Британский супертяжеловес Тони Беллью (30-2-1, 20 КО), который враз получил некоторую известность после повторной досрочной победы над Дэвидом Хэем, «на 100%» хочет боксировать снова, но лишь в топ-поединках против топовых соперников.
«Есть только три бойца, которые могут зажечь во мне желание снова пойти в зале. Это Тайсон Фьюри, победитель боя между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, а также Андре Уорд», — приводит его слова Sky Sports.
Напомним, что Тони повторяет эти имена уже с месяц без какого-либо эффекта.
Уорд не имеет желания прерывать пенсию, Усик с Гассиевым пока даже даты финала Суперсерии не знают, а вот с Фьюри вполне можно попытаться что-то организовать на осень, если Тайсон не опростоволосится в бою-возвращении 9 июня.
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