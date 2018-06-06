С миру по нитке: Бельтрану подыскали оппонента, Арум мечтает о Бетербиеве

— По сообщению BoxingTalk, 25 августа в США чемпионы мира по версии WBO проведут дебютные защиты титула. Чемпион в лёгком весе (до 61,2 кг) мексиканец Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО) подерётся с экс-чемпионом из Пуэрто-Рико Хосе Педрасой (23-1, 12 КО), а соперник Айзека Догбо (19-0, 13 КО) из Ганы, чемпиона во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), пока неизвестен. Напомним, сперва Педрасе 9 июня необходимо побить мексиканца Антонио Морана (23-2, 16 КО), обладателя титула WBO Latino.

— Британский промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) в интервью BoxingNews намекнул на то, что на онлайн-платформе DAZN будут транслироваться поединки турнира Всемирной боксёрской суперсерии: «DAZN покажет 32 наших шоу: 16 из Великобритании и 16 из США. Но и кроме этого DAZN подпишет контракт и покажет специально для США ещё одно масштабное боксёрское событие. Не могу пока что рассекретить, но скажу, что болельщики будут в восторге. Получается, за год на DAZN пройдёт около 50 вечеров бокса».

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— По данным WorldBoxingNews, популярный британский боец второго среднего веса (до 76,2 кг) Крис Юбэнк-мл. (26-2, 20 КО) может выступить в андеркарде в финале турнира Всемирная боксёрская суперсерия против соотечественника Джона Райдера (26-4, 14 КО). В случае необходимости Юбэнк также может заменить одного из финалистов турнира, британцев Джорджа Гроувза (28-3, 20 КО) или Каллума Смита (24-0, 17 КО).

— Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) в интервью BoxingTalk сообщил, что попытается подписать чемпиона IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева (12-0, 12 КО) в том случае, если боксёру удастся в суде разорвать соглашение с промоутером Ивоном Мишелем (GYM Promotions).

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— 5 июня неизвестный открыл огонь в зале Bray Boxing Club в Дублине (Ирландия), после чего скрылся в автофургоне в неизвестном направлении. Один человек погиб, двое попали в госпиталь с огнестрельными ранениями. Среди раненых Пит Тейлор, отец и тренер чемпионки мира и победительницы ОИ-2012 (Лондон, Великобритания) Кэти Тейлор (9-0, 4 КО).

— Промоутер Сэмпсон Левковиц (Sampson Boxing) подал иск на компанию Top Rank Promotions Боба Арума. Как мы сообщали ранее, стороны находятся в споре по поводу чемпиона WBC в весе до 76,2 кг Давида Бенавидеса (20-0, 17 КО) из США. 21-летний чемпион подписал контракт с Top Rank, но Левковиц утверждает, что у Бенавидеса действующий контракт с его компанией до 2021-го года.

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