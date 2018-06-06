Максим Власов может провести бой с чемпионом по версии WBA Regular Арсеном Гуламиряном

Уроженец Самары, боксер первого тяжелого веса Максим Власов (42-2, 25 КО) следующий поединок может провести с французом армянского происхождения Арсеном Гуламиряном (23-0, 15 КО), сообщает championat.com

Последний является чемпионом мира по версии WBA Regular. Встреча может состояться 20 октября во Франции.

Напомним, предыдущий поединок Власов провел с Оланреваджу Дуродолой, заставив капитулировать того после десятого раунда. Что касается Гуламиряна, то он в минувшем бою завоевал титул чемпиона, одолев ивуарийца Рияда Мерхи.