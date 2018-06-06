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Максим Власов может провести бой с чемпионом по версии WBA Regular Арсеном Гуламиряном
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Максим Власов может провести бой с чемпионом по версии WBA Regular Арсеном Гуламиряном 

Волга Ньюс 27 минут назад
Уроженец Самары, боксер первого тяжелого веса Максим Власов (42-2, 25 КО) следующий поединок может провести с французом армянского происхождения Арсеном Гуламиряном (23-0, 15 КО), сообщает championat.com.
Последний является чемпионом мира по версии WBA Regular. Встреча может состояться 20 октября во Франции.
Напомним, предыдущий поединок Власов провел с Оланреваджу Дуродолой, заставив капитулировать того после десятого раунда. Что касается Гуламиряна, то он в минувшем бою завоевал титул чемпиона, одолев ивуарийца Рияда Мерхи.
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