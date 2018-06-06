Евроновости: EBU-бой Бёселя и Кёллинга отложен, олимпийский чемпион Тони Йока узнал имя соперника

Чемпион Европы по версии EBU в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Доминик Бёсель (27-1, 10 КО) из Германии получил травму ахиллова сухожилия, в связи с чем его защита против соотечественника Энрико Кёллинга (25-2, 8 КО), которая должна была состояться в эту субботу в Лейпциге, переносится на более поздний срок.

Теперь главным событием вечера станет бой за вакантный титул чемпиона ЕС в среднем весе (до 72,6 кг) между экс-чемпионом мира на категорию ниже Джеком Кулькаем (23-3, 11 КО), представляющим Германию, и испанца Адасатом Родригесом (17-7-2, 10 КО).

Победитель Олимпиады-2016 в супертяжёлом весе 26-летний француз Тони Йока (4-0, 3 КО) выступит в рамках вечера бокса 23 июня в Париже (Франция). Соперником Тони в 10-раундовом поединке станет британец Дэвид Аллен (13-3-2, 10 КО). Это будет второе выступление Йоки в текущем году.

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