Ещё
В Краснодаре за титул WBA Asia будут биться боксер из России и США
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Краснодаре за титул WBA Asia будут биться боксер из России и США 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: АиФ – Юг
9 июня во Дворце спорта «Олимп» пройдет второй четвертьфинал турнира «Пять чемпионов»
Гвоздем вечера станет поединок между россиянином Айком Шахназаряном и американцем Демаркусом Корли за титул WBA Asia в первом полусреднем весе.
АиФ — Юг: последние новости
МОК не разрешил спортсменам из РФ пройти под флагом на закрытии Игр ФК «Краснодар» проиграл ЦСКА на «ВЭБ-арене» в Москве со счетом 2:1 Мастер-классы для будущих чемпионов прошли в «Смене»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева рассказала о предательстве18
Шарапова ответила на высказывания Серены Уильямс1
Чичерину наказали за Донбасс61
Россию спасет только чудо19
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс55
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение