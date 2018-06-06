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В Краснодаре за титул WBA Asia будут биться боксер из России и США
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В Краснодаре за титул WBA Asia будут биться боксер из России и США
АиФ — Юг
3 часа назад
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АиФ – Юг
9 июня во Дворце спорта «Олимп» пройдет второй четвертьфинал турнира «Пять чемпионов»
Гвоздем вечера станет поединок между россиянином
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