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Стрельба в зале бокса: один погибший и двое раненых
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Стрельба в зале бокса: один погибший и двое раненых 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Один человек погиб и двое тяжело ранены в результате инцидента в зале бокса в ирландском городке Брей. Среди пострадавших — владелец заведения Пит Тэйлор, отец олимпийской чемпионки и обладательницы титулов WBA и IBF Кэти Тэйлор.
Накануне вооруженный неизвестный ворвался в боксерский зал, где должны были начаться занятия для посетителей на тренажерах, сообщает ESPN. «В спортзале было около 15-20 человек, — сказал представитель полиции Пэт Уорд. — Они как раз собирались начать сеанс, когда появился стрелок с огнестрельным оружием, мы считаем, что это был пистолет, и открыл огонь. Три человека получили ранения».
В результате один из посетителей, мужчина 50 лет, погиб, а отец Тейлор, который основал этот клуб, находится в тяжелом состоянии в больнице Святого Винсента в Дублине. Полиция ведет поиск преступника.
Кэти Тэйлор, которая тренировалась в боксерском клубе своего отца и завоевала олимпийскую золотую медаль на Олимпиаде-2012, затем перешла в профессионалы и стала чемпионкой мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). Спортсменка сейчас тренируется в США перед своим следующим боем.
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