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Видео боя: Данияр Елеусинов — Золтан Сабо
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Видео боя: Данияр Елеусинов — Золтан Сабо 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Данияром Елеусиновым (Казахстан) и  Золтаном Сабо (Венгрия), который состоялся 6 июня 2018 года в Лондоне (Англия). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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