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Лоуренс Околи завоевал второй титул, остановив Люка Уоткинса
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Лоуренс Околи завоевал второй титул, остановив Люка Уоткинса 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Лондон, Англия. Континентальный чемпион WBA в тяжёлом весе (до 90,7 кг), 25-летний британец Лоуренс Околи (9-0, 7 КО) добавил в небогатую пока коллекцию поясов титул чемпиона Британского Содружества, уверенно расправившись с небитым ранее соотечественником Люком Уоткинсом (13-1, 9 КО).
В третьем раунде Околи дважды отправил Уоткинса на настил, после чего рефери остановил поединок, зафиксировав победу Лоуренса техническим нокаутом.
«Люди видели ещё далеко не всё, на что я способен. Уоткинс просил этот бой, и он его получил. И хотя победа осталась за мной, я его очень уважаю», — отметил Околи после боя.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Околи-Уоткинс (возможно, появится позже)
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