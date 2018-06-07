Лоуренс Околи завоевал второй титул, остановив Люка Уоткинса

Лондон, Англия. Континентальный чемпион WBA в тяжёлом весе (до 90,7 кг), 25-летний британец Лоуренс Околи (9-0, 7 КО) добавил в небогатую пока коллекцию поясов титул чемпиона Британского Содружества, уверенно расправившись с небитым ранее соотечественником Люком Уоткинсом (13-1, 9 КО).

В третьем раунде Околи дважды отправил Уоткинса на настил, после чего рефери остановил поединок, зафиксировав победу Лоуренса техническим нокаутом.

«Люди видели ещё далеко не всё, на что я способен. Уоткинс просил этот бой, и он его получил. И хотя победа осталась за мной, я его очень уважаю», — отметил Околи после боя.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Околи-Уоткинс (возможно, появится позже)

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