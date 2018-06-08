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У Пулева и Ортиса прокомментировали решение Уайта драться с Паркером
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У Пулева и Ортиса прокомментировали решение Уайта драться с Паркером 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, британский супертяж Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) 28 июля на лондонской арене О2 встретится с бывшим чемпионом мира Джозефом Паркером (24-1, 18 КО) из Новой Зеландии.
Решение Уайта выглядит немного странным, ведь у боксёра был выбор: драться в отборочном поединке по версии WBC против кубинца Луиса Ортиса (28-1, 24 КО) (за выход на чемпиона организации американца Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО)) или точно в таком же элиминаторе, но по версии IBF против Кубрата Пулева (25-1, 13 КО) из Болгарии (за выход на чемпиона IBF, WBA Super, WBO британца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО)).
Тем не менее, сам Пулев утверждает, что ожидал от Уайта отказа, правда, не в столь категоричной форме: «После того, как компания Epic Sports выиграла на промоутерских торгах, я ожидал от Уайта и его промоутера чего-то эдакого. Ожидал, что они откажутся от боя. Но даже представить себе не мог, что они выставят себя полными придурками. Чуваки до последнего пытались перетащить бой в Британию, а когда поняли, что ничего у них не выйдет, что бой точно состоится в Софии (Болгария), сбежали, поджав хвост».
Также недоволен решением Уайта и Джей Хименес, менеджер Ортиса: «Мы слышали их разговоры о бое с Ортисом, но было очевидно — что-то здесь не так. Думаю, на самом деле они не собирались боксировать с Ортисом. Возможно, понимали, что их шансы — не очень, ведь Луис и мощнее, и техничнее Уайта. Британец вышел из игры. Думаю, в WBC должны назначить нам нового претендента для боя за статус обязательного претендента. Болельщики знают, что Уайлдеру помогли выиграть в бою с Ортисом. Болельщики хотят увидеть реванш».
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