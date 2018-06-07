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Михалкин узнал дату следующего боя
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Бывший чемпион мира по боксу Михалкин проведет бой 15 сентября в Гамбурге 

ТАСС 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Игорь Михалкин проведет следующий бой 15 сентября в Гамбурге. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Эрол Сейлан.
"Игорь проведет следующий бой 15 сентября в Гамбурге. В настоящий момент мы выбираем соперника", — сказал Сейлан.
Михалкин 3 марта нынешнего года проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде соотечественнику Сергею Ковалеву в поединке за титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и Евразийского боксерского парламента (EBP).
В активе боксера 21 победа (9 нокаутом) и два поражения. В 2016 году в пробе Михалкина был обнаружен мельдоний. Впоследствии спортсмен был оправдан.
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