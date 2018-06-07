4 августа в Атлантик-Сити (США) колумбийский полутяжеловес Элейдер Альварес (23-0, 11 КО) встретится с обладателем титула WBO Сергеем Ковалёвым (32-2-1, 28 КО). Для последнего это будет вторая защита титула в рамках нынешней чемпионской «ходки»; пояс WBO он вернул себе в конце осени-2017. Чтобы не опростоволоситься в поединке с «вечным претендентом» чемпиона WBC Адониса Стивенсона, проживающий в Америке уроженец Челябинска усердно потеет в тренировочном зале и бегает кроссы около озера Биг-Биэр-Лейк в штате Калифорния. Об этом, собственно, ролики ниже:
Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)
6 Июн 2018 в 3:50 PDT Интересно, что 34-летний колумбиец считает, что судьи совершенно справедливо насчитали поражение Ковалёву в первом поединке «Крашера» с американцем Андре Уордом в ноябре 2016 года.
Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)
6 Июн 2018 в 12:50 PDT Читайте также: Альварес хочет побить Ковалёва, чтобы получить Стивенсона