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«Надел вот клёвое бельишко»: разгорячённый Тайсон Фьюри показал модные трусы
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«Надел вот клёвое бельишко»: разгорячённый Тайсон Фьюри показал модные трусы 

Vringe.com 53 минуты назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) сравнил себя в недавнем прошлом — тучного и неповоротливого — с «рыбкой, томившейся в заключении аквариума». Такие выражения он использовал на финальной пресс-конференции перед субботним камбэком против Сефера Сефери (23-1, 21 КО).
По выражению Тайсона, с избыточным весом (около 175 кг — прозвучала такая цифра) он ощущал себя «золотой рыбкой в аквариуме», которую теперь «выпустили на свободу в реку». «Зацените в субботу, как я юркаю в воде! Я крутой пловец», — заявил возвращенец.
Фьюри говорит, что к бою после 300 раундов спаррингов он подойдёт с весом в районе 124 кг.
«У нас с боксом снова любовь. И как в любых хороших отношениях, надо время от времени приперчивать их, так что я сегодня надел на эту девку (Тайсон имел ввиду себя, — ред.) чёткое бельишко», — заявил британец, тут же задрав шорты и показав модные трусы.
Поддерживая ироничный настрой, Фьюри ещё несколько минут рекламировал «прекрасно выглядящего» Сефери, расписывая его «хорошо уложенные чёрные волосы», «белоснежные зубы», «крутой прессач», и заявлял, что «все с ума сойдут, когда он разденется на взвешивании».
Читайте также: Фьюри рассказал, почему его соперником станет Сефери
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