Обновился рейтинг WBC: в плюсе Михалкин и Шабранский, в минусе Кудряшов и Липинец

В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирного боксёрского совета (WBC). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.

Тяжёлый вес (до 90,7 кг)

Дмитрий Кудряшов (Россия) опустился с 8-й позиции на 9-ю — Константин Беженару (Молдова) опустился с 10-й позиции на 11-ю Полутяжёлый вес (до 79,4 кг)

Евгений Хитров (Украина) опустился с 13-й позиции на 14-ю Первый средний вес (до 69,9 кг)

— Исмаил Илиев (Россия) поднялся с 15-й позиции на 14-ю Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

— Азат Ованнисян (Армения) опустился с 8-й позиции на 13-ю Легчайший вес (до 53,5 кг)

Жанат Жакиянов (Казахстан) опустился с 12-й позиции на 13-ю ВСЕ РЕЙТИНГИ

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