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Обновился рейтинг WBC: в плюсе Михалкин и Шабранский, в минусе Кудряшов и Липинец
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Обновился рейтинг WBC: в плюсе Михалкин и Шабранский, в минусе Кудряшов и Липинец 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирного боксёрского совета (WBC). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Тяжёлый вес (до 90,7 кг)
Дмитрий Кудряшов (Россия) опустился с 8-й позиции на 9-ю  — Константин Беженару (Молдова) опустился с 10-й позиции на 11-ю  Полутяжёлый вес (до 79,4 кг)
Игорь Михалкин (Россия) поднялся с 7-й позиции на 6-ю  — Вячеслав Шабранский (Украина) поднялся с 9-й позиции на 8-ю  Второй средний вес (до 76,2 кг)
Фёдор Чудинов (Россия) опустился с 9-й позиции на 10-ю  — Азизбек Абдугофуров (Узбекистан) поднялся с 13-й позиции на 12-ю  — Матвей Коробов (Россия) поднялся с 15-й позиции на 14-ю  Средний вес (до 72,6 кг)
Евгений Хитров (Украина) опустился с 13-й позиции на 14-ю  Первый средний вес (до 69,9 кг)
— Исмаил Илиев (Россия) поднялся с 15-й позиции на 14-ю  Первый полусредний вес (до 63,5 кг)
Сергей Липинец (Россия) опустился с 8-й позиции на 9-ю  — Айк Шахназарян (Россия) опустился с 12-й позиции на 13-ю  Второй легчайший вес (до 55,3 кг)
— Азат Ованнисян (Армения) опустился с 8-й позиции на 13-ю  Легчайший вес (до 53,5 кг)
Жанат Жакиянов (Казахстан) опустился с 12-й позиции на 13-ю  ВСЕ РЕЙТИНГИ
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