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Видео боя: Марк Хеффрон — Эндрю Робинсон
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Видео боя: Марк Хеффрон — Эндрю Робинсон 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Марком Хеффроном и  Эндрю Робинсоном, который состоялся 9 июня 2018 года в Манчестере (Англия). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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