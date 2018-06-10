Терри Флэнаган уступил Морису Хукеру

Американец Морис Хукер (24-0-3, 16 КО) победил британца Терри Флэнагана (33-1, 13 КО) в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Противостояние прошло в равной борьбе и изобиловало большим количеством клинчей и грязной борьбы.

По итогам 12 раундов судьи зафиксировали победу американца раздельным решением: 115:113 (Хукер), 117:111 (Флэнаган) и 117:111 (Хукер).

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После боя Хукер дал согласие на участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), утверждает Ring TV.